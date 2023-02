Nowe reguły miałyby obowiązywać od wyborów w 2026r. i dotyczyć od tej pory wszystkich głosowań: prezydenckich, parlamentarnych oraz do różnych stopni organów samorządowych. Projekt przewiduje także ustalenie sztywnego terminu wyborów senackich i lokalnych na pierwszy tydzień października.

Zdaniem autorów projektu Czechy są ostatnim krajem w Unii Europejskiej, w którym głosuje się przez dwa dni. Dotąd głosowano w piątek od 14 do 22 i w sobotę od 8 do 14. Zgodnie z projektem głosy w wyborach można byłoby oddawać w piątek od 7 do 22. Takie zasady ustalono w 1971 r.

Ustalenie sztywnego terminu wyborów samorządowych i senackich na pierwszy pełny tydzień października wynika z faktu, że od kilku głosowań terminy ich rozpoczęcia były przesuwane w górę kalendarza, co może doprowadzić do organizowania wyborów w czasie wakacji.

Projekt nie przewiduje głosowania korespondencyjnego, ale minister spraw wewnętrznych Vit Rakuszan napisał środę na Twitterze, że będzie to kolejna zmiana ordynacji wyborczej.

Z Pragi Piotr Górecki (PAP)

ptg/ jm/