Ułatwienie Izraelczykom dostępu do broni i wzmocnienie osadnictwa na okupowanym Zachodnim Brzegu – to kroki, które zamierza podjąć szef rządu Binjamin Netanjahu w odpowiedzi na dwie strzelaniny w Jerozolimie. W piątek zginęło tam siedmiu Izraelczyków, a w sobotę pięciu zostało rannych. Władze zapowiedziały także, że dom palestyńskiego napastnika, który śmiertelnie ranił w weekend osoby we wschodniej części miasta, ma zostać zburzony, a świadczenia socjalne i zdrowotne jego krewnych anulowane. „Takie działania mogą doprowadzić wyłącznie do wzrostu eskalacji” – pisze katarska Al-Dżazira. I dodaje, że to granie na korzyść ekstremistycznych organizacji w Izraelu.