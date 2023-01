– Według naszych danych na koniec grudnia 2022 r. zwerbowano 42–43 tys. więźniów. Do tej pory jest ich już pewnie ponad 50 tys. Spośród nich na froncie walczy 10 tys., bo reszta albo została zabita, albo ranna, zaginęła, zdezerterowała lub oddała się do niewoli – powiedziała kanałowi My Russian Rights Olga Romanowa, szefowa organizacji Ruś Odsiadująca, zajmującej się pomocą rodzinom więźniów i monitorowaniem rosyjskiego systemu penitencjarnego. Działaczka dodała, że liczba dezercji – karanych śmiercią w ramach pozasądowych egzekucji, na które państwo rosyjskie przymyka oko – zaczęła rosnąć jesienią. Od tego czasu zwiększył się odsetek byłych więźniów wśród jeńców, z którymi za zgodą ukraińskiego wojska rozmawia youtuber Wołodymyr Zołkin. Romanowa twierdzi przy tym, że ludzie Prigożyna nie prowadzą statystyk rozdzielających zabitych, dezerterów czy ludzi, którzy z innych przyczyn przestali walczyć, zapisując wszystkich do grona „dwusetnych”, czyli poległych. Telewizja Dożd potwierdziła jeden przypadek, gdy rodzinie rzekomo poległego mężczyzny wysłano pustą trumnę.