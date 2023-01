Do Izraela od początku rosyjskiej inwazji dotarło ok. 47 tys. uchodźców z Ukrainy. Dziś zostało ich 15 tys. Na łamach „Times of Israel” pisała pani, że władze kraju nie są szczególnie zainteresowane pomocą.

Rozmawiałam z przedstawicielami rządu o wojnie i uchodźcach. Niektórzy próbowali mnie przekonywać, że na całą sprawę trzeba spojrzeć z zupełnie innej perspektywy. Tłumaczyli, że to pierwszy raz, kiedy Izrael przyjmuje dziesiątki tysięcy uchodźców, którzy nie są Żydami. Uważam, że takie podejście jest po ludzku bardzo smutne. Izrael jest państwem, które zostało założone przez uchodźców uciekających przed okrucieństwem wojny. I to jest faktycznie pierwszy raz, kiedy taka sytuacja ma miejsce. Ale co z tego? Ukraińcy nie otrzymują nawet statusu uchodźcy. Oficjalnie są turystami. To coś, z czym nie mogę się pogodzić.