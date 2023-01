Nie powiedział jednak konkretnie, jaką pomoc ma na myśli - pisze agencja dpa.

Pomimo znacznej presji ze strony Ukrainy i państw sojuszniczych, rząd niemiecki nie podjął jeszcze decyzji o dostawie czołgów bojowych Leopard 2 na Ukrainę. Pistorius zapowiedział, że wydał rozkaz sprawdzenia dostępności i liczby posiadanych przez Niemcy Leopardów.

Odwaga ludzi na Ukrainie, którzy bronią swojej wolności, ale także "wszystkich wartości, które są dla nas święte", jest imponująca - podkreślił Lindner podczas konferencji partii FDP w Bielefeld w Nadrenii Północnej-Westfalii w sobotę. Ta odwaga musi być miarą, "według której musimy się mierzyć".

Lindner powiedział, że prezydent Rosji Władimir Putin źle ocenił Ukrainę i pomylił się co do zachodnich demokracji. Putin uzbroił się w gaz i liczył, że solidarność z Ukrainą osłabnie, jeśli dobrobyt zostanie zakwestionowany. "Spekulował, że korzyści ekonomiczne mogą być dla nas ważniejsze niż nasze własne wartości, niż przywiązanie do praw człowieka i prawa międzynarodowego". Putin "dzięki Bogu pomylił się co do liberalnych demokracji Zachodu".

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)