„Czy Parlament Europejski używa technologii rozpoznawania twarzy?” – pytają w liście otwartym do Roberty Metsoli, przewodniczącej PE , irlandzcy aktywiści na rzecz praw człowieka. Członkowie Irish Council for Civil Liberties (ICCL) dotarli do dokumentów określających specyfikację urządzeń, jakie miały zostać zamówione do prowadzenia monitoringu tej unijnej instytucji. Teraz działacze chcą wyjaśnień, czy europarlament takie urządzenia faktycznie zamówił i czy mechanizm rozpoznawania twarzy został w nich uruchomiony.