Sąd na greckiej wyspie Lesbos zajął się sprawą 24 wolontariuszy związanych z organizacją pozarządową Emergency Response Center, którzy w szczycie kryzysu migracyjnego w latach 2015 i 2016 pomagali uchodźcom przedostającym się łodziami z Bliskiego Wschodu do wybrzeży Grecji. „W 2015 r. wyspa gościła ponad 500 tys. migrantów i osób ubiegających się o azyl. Stanowi to ok. 59 proc. wszystkich ludzi, którzy przejechali wówczas przez Grecję w drodze do miejsc przeznaczenia w Europie Zachodniej” – pisał think tank Migration Policy Institute.