W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że 12 stycznia Andriej Kartapołow, szef komisji obrony rosyjskiej Dumy Państwowej, zasugerował, że Rosja podniesie górny wiek rutynowego poboru do wojska z 27 do 30 lat w czasie wiosennego poboru i powiedział, że posunięcie to miałoby umożliwić zapowiadane wcześniej zwiększenie liczebności sił zbrojnych Rosji o 30 proc.

"W zeszłym roku prezydent Putin powiedział, że popiera takie posunięcie, a rosyjscy urzędnicy prawdopodobnie badają reakcje opinii publicznej. Istnieje realna możliwość, że rosyjscy przywódcy liczą na to, że zmiana kryteriów wiekowych przy rutynowym poborze do wojska może wzmocnić personel dostępny do walki na Ukrainie, a jednocześnie wyda się mniej niepokojąca dla społeczeństwa niż ogłoszenie kolejnej rundy niepopularnego procesu +częściowej mobilizacji+" - oceniono. (PAP)

