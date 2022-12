Dryf prawicowego elektoratu w kierunku skupienia się na „sprawach Ameryki” od kilku miesięcy widać w sondażach. Z badania think tanku Chicago Council on Global Affairs wynika, że na wiosnę 80 proc. wyborców republikanów deklarowało poparcie dla wysyłania Ukrainie pomocy wojskowej. W lipcu odsetek ten spadł do 68 proc., a w listopadzie do 55 proc. Gdy prawdopodobny przyszły szef Izby Reprezentantów Kevin McCarthy zapewniał w kampanii, że „nie będzie czeków in blanco”, jeśli republikanie wygrają wybory, to wypowiadał po prostu słowa, których oczekuje znaczna część elektoratu jego partii.