Po uchyleniu w tym roku przełomowego orzeczenia w sprawie Roe vs Wade z 1973 r. (aborcja została wtedy uznana w USA za legalną przez cały okres ciąży, ale stany mogły w niektórych przypadkach nakładać własne ograniczenia) w kilkudziesięciu regionach wprowadzono niemal całkowity zakaz przerywania ciąży. Według szacunków w ciągu półrocza co najmniej 65 klinik aborcyjnych zawiesiło działalność, a liczba legalnie usuwanych ciąż spadła w skali kraju o ok. 6 proc. (oficjalnie według rządowych danych w ostatnich latach wykonuje się nieco ponad 600 tys. aborcji rocznie). Caitlin Myers, profesor ekonomii w Middlebury College w Vermoncie, tłumaczyła magazynowi „The Atlantic”, że niemal co czwarta kobieta z „restrykcyjnych stanów” chcąca przerwać ciążę z różnych przyczyn nie ma obecnie możliwości wyjechać do miejsca, które to zapewnia. Wiele z nich decyduje się na donoszenie ciąży.