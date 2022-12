Koniec obowiązkowego testowania sprawił, że niemożliwe jest dokładne zweryfikowanie liczby nowych przypadków. Nieoficjalne szacunki wskazują jednak, że ok. 40 proc. spośród 22 mln mieszkańców stolicy zaraziło się już wariantem Omikron. AFP pisze z kolei, że w Chongqingu, 30-milionowym mieście, którego władze wezwały w tym tygodniu mieszkańców z łagodnymi objawami do pójścia do pracy, w krematoriach brakuje miejsc na ciała. Rząd w Pekinie zdecydował się na odejście od obowiązującej przez niemal trzy lata strategii zero COVID po tym, jak przez ulice 20 miast przetoczyły się protesty zmęczonych ograniczeniami obywateli. Na początku grudnia administracja Xi Jinpinga ogłosiła koniec lockdownów i weryfikacji kodów QR w miejscach publicznych. Osobom zakażonym umożliwiono kwarantannę domową zamiast izolacji w kontenerowych obozach dla chorych.