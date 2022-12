Niewielu obywateli Tunezji zdecydowało się oddać głos w sobotnich wyborach do parlamentu. Frekwencja wyniosła niecałe 9 proc. Max Gallien z brytyjskiego Instytutu Studiów nad Rozwojem napisał na Twitterze, że kraj jest „na dobrej drodze do odnotowania najniższej frekwencji w jakichkolwiek wyborach we współczesnej historii świata”. Dotychczas rekordzistami byli Haiti, z 18-proc. frekwencją w 2015 r., i Afganistan, gdzie w 2019 r. głosowało 19 proc. uprawnionych.