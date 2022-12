Dożd wstrzyma nadawanie satelitarne, ale ma być dostępny na YouTubie. Łotwa to czołowy ośrodek rosyjskiego dziennikarstwa niezależnego. Jeszcze w 2014 r. powstała tu redakcja najpopularniejszego dziś nieprokremlowskiego serwisu Meduza.io, a po 24 lutego przeniosły się tu też Dożd, „Nowaja gazieta. Jewropa” oraz rosyjskie sekcje BBC i Deutsche Welle. Im więcej rosyjskich dziennikarzy przenosiło się nad Dźwinę, z tym większym dystansem podchodziły do nich władze. Łotysze przestali przyznawać im prawo pobytu. Dodatkowo na poziomie ustawowym zakazano wydawania obywatelom Rosji wiz pracowniczych (w efekcie pracownicy mediów nie mogą zawierać umów o pracę i pozostają im śmieciówki), a kontrwywiad uznał, że kilkuset rosyjskich dziennikarzy to potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. „Przy piwie od dawna zastanawiamy się, kiedy rosyjscy dziennikarze zostaną poproszeni o opuszczenie Łotwy” – napisał na Facebooku Ilja Azar z „Nowej gaziety. Jewropa”.