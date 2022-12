Prezes wskazywał, że inflacja na Węgrzech jest drugą najwyższą w Unii Europejskiej po Estonii. Powoływał się na dane za październik, zgodnie z którymi wskaźnik ten wzrósł do 21,1 proc. Publikacja danych za listopad planowana jest na jutro. Sam Orbán od miesiąca przekonuje zaś, że rząd robi wszystko, żeby wskaźnik inflacji w przyszłym roku był jednocyfrowy. Gorzkich słów pod adresem rządu było jednak zdecydowanie więcej. - Jesteśmy w kłopotach. Z wielu punktów widzenia z powodu własnych decyzji - wskazywał Matolcsy. W jego opinii w 80 proc. za inflację odpowiada skokowy wzrost cen energii, który rozpoczął się w 2021 r. Stwierdzenie to stoi w całkowitej sprzeczności z komunikacją koalicji Fideszu z chadekami, która odpowiedzialnością za inflację obarcza wyłącznie sankcje energetyczne nakładane przez Unię Europejską na Rosję. We wrześniu 2021 r. Węgry podpisały 15-letnią umowę gazową z Gazpromem, która miała je uchronić przed wzrostami cen energii. To się jednak nie udało.