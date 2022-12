Szczelność granic i właściwe zarządzanie nimi to jeden z podstawowych warunków, które muszą spełnić państwa aspirujące do członkostwa w UE. Tymczasem Bałkany Zachodnie od wielu lat są jednym z podstawowych miejsc, przez które migrują dziesiątki tysięcy osób próbujących przedostać się na zachód Europy. Tylko w tym roku, od stycznia do końca października, według danych Frontexu 281 tys. osób przekroczyło bez właściwych dokumentów na Bałkanach granicę, z czego według szacunków prawie 80 proc. osób przedostało się do Niemiec i Belgii. Z kolei o azyl na terenie UE ubiegało się w tym roku 5,3 mln osób, ale 4,7 mln to uciekający przed rosyjską agresją Ukraińcy, którzy otrzymali tymczasową ochronę.