Przyznanie Mołdawii i Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej zostało przyjęte z entuzjazmem w Kijowie i Kiszyniowie. Odmienne opinie panują na Bałkanach Zachodnich. I nie chodzi tu o niechęć do Europy Wschodniej, lecz rozczarowanie tempem własnej eurointegracji, zwłaszcza w porównaniu z błyskawicznym przychyleniem się do mołdawskiego i ukraińskiego wniosku.