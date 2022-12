Takie deklaracje to odpowiedź na rosnącą presję ze strony trumpistów (zgrupowanych głównie we frakcji Freedom Caucus), których w nowym Kongresie zasiądzie jeszcze więcej. Grupa ta nie od dziś argumentuje, że Stany Zjednoczone powinny mocniej skupić się na problemach migracyjnych na swojej południowej granicy, a administracja Bidena zbyt lekką ręką przyznaje kolejne pieniądze Ukrainie. I choć trumpiści izolacjoniści nie cieszą się na Kapitolu wielką estymą, to republikańscy liderzy muszą liczyć się z ich zdaniem, bo potrzebują ich poparcia dla swoich nominacji na najważniejsze pozycje w parlamencie i do inicjatyw ustawodawczych.