We Francji operatorzy elektrycznych hulajnóg na wynajem zaostrzyli reguły ich użytkowania w celu zmniejszenia liczby wypadków. W Paryżu do wypożyczenia hulajnogi niezbędne jest okazanie dowodu osobistego. Wszystkie hulajnogi będą posiadać tablicę rejestracyjną – poinformowali operatorzy we wspólnym komunikacie.

Nowe zaostrzone reguły użytkowania hulajnóg mają zmniejszyć liczbę wypadków i ułatwić identyfikację ich sprawców. Reklama Tablice rejestracyjne mają, według zapowiedzi operatorów, pojawić się od 1 grudnia. Okazywanie dowodu osobistego przy wypożyczeniu sprzętu w Paryżu obowiązuje już od czwartku. Środek został wcześniej wdrożony w innych dużych miastach Francji, m.in. w Lyonie i ma na celu ograniczenie korzystania z hulajnóg przez nieletnich użytkowników. Operatorzy hulajnóg proponują również podwojenie liczby patroli pracowników odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, a w szczególności przechowywania hulajnóg w miejscach do tego przeznaczonych.