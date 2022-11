Po tragedii w Przewodowie natowscy urzędnicy uspokajają, że nic nie wskazuje na to, by Rosja planowała działania militarne przeciw krajom Sojuszu Północnoatlantyckiego. Równocześnie członkowie NATO toczą dyskusje, jak zminimalizować ryzyko kolejnych przygranicznych incydentów i zapobiec niepożądanemu rozlaniu się konfliktu na kraje regionu. Pomysłów jest kilka. Najpowszechniejsza zgoda panuje obecnie co do tego, że pierwszą odpowiedzią powinno być przekazanie Ukraińcom kolejnych systemów obrony przeciwrakietowej oraz pocisków.