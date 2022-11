Hiszpański dług publiczny przekroczył we wrześniu 1,5 bln euro - to kolejny rekord. Zobowiązania publiczne kraju znajdują się na poziomie 116 proc. PKB - poinformował Bank Hiszpanii. To czwarta gospodarka UE o najwyższym zadłużeniu w stosunku do PKB - tylko Grecja (ponad 181 proc.), Włochy (ponad 150 proc.) i Portugalia (123,4 proc.) przekroczyły w drugim kwartale br. poziom zadłużenie Hiszpanii. Średnia w strefie euro wynosi 94,2 proc.

Hiszpański dług publiczny wzrósł we wrześniu o 0,8 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. W ciągu roku zadłużenie wzrosło o 71,715 mln euro, tj. o 5 proc. Reklama Największy dług akumuluje administracja centralna (prawie 1,33 bln euro; 6,8 proc. więcej niż we wrześniu 2021 r.), wspólnoty autonomiczne (ponad 315 mln euro) i lokalne urzędy (urzędy miast, przedstawicielstwa rządu w regionach itd. - ponad 22,3 mln). Zwiększenie zadłużenia państwowego wiąże się z dodatkowymi wydatkami podczas pandemii koronawirusa oraz finansowaniem wsparcia dla rodzin i firm po rosyjskiej inwazji na Ukrainę - według Europa Press. Reklama Dług publiczny spadnie i jednocześnie wzrośnie. Coraz bardziej będziemy się zadłużać poza budżetem Zobacz również KE ostrzegła Hiszpanię przed wysokim zadłużeniem i zaleciła podjęcie „konsolidacji fiskalnej", co oznacza podwyższenie podatków lub zredukowanie wydatków, a także inwestycje i reformy, w tym reformę systemu emerytalnego. Z Saragossy Grażyna Opińska (PAP) opi/ tebe/