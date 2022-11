W siedmioosobowym gabinecie (Cichanouska plus sześcioro ministrów tytułowanych przedstawicielami) doszło już do pierwszej dymisji. Wątpliwości komentatorów wzbudziło samo powołanie Tacciany Zareckiej na stanowisko przedstawicielki ds. finansów i gospodarki . 28-latka nie była wcześniej znana z poglądów ekonomicznych ani aktywności politycznej, za to skutecznie roztaczała nad sobą nimb genialnej twórczyni start-upów. Gdy odebrała nominację, okazało się – jak słyszymy od jednego z ekonomicznych doradców opozycji – że o makroekonomii nie ma zbyt wiele do powiedzenia. Równolegle łukaszenkowska propaganda, ale i niezależne media zaczęły się przyglądać jej start-upom. Okazało się, że – jak to często ze start-upami bywa – więcej tam autokreacji niż realnych efektów, a i przejrzystość finansowania biznesów Zareckiej pozostawia wiele do życzenia. Kobieta zrezygnowała z funkcji, a przedstawiciele opozycji tłumaczyli nieoficjalnie, że jej kooptacja była spowodowana przede wszystkim chęcią feminizacji gabinetu, w którego pierwotnym składzie jedyną kobietą była Cichanouska.