Powinniśmy poczekać na wyniki śledztwa. Nie wiem, ile będzie trwało, ale po odłamkach będzie można wykazać, kto za tym stał. Za jakiś czas uzyskamy pewność. Jestem zaskoczony, że do takiego przygranicznego incydentu doszło tak późno, wojna trwa już przecież dziewięć miesięcy. Ale niezależnie od tego, czyj był to pocisk, to wszystko jest konsekwencją rosyjskiego ataku na ukraińskich cywilów i infrastrukturę. Nawet jeśli to była ukraińska rakieta z ich systemu obrony, to do incydentu doszło z powodu rosyjskiego ostrzału. Natomiast po nim dochodzi do bitwy informacyjnej i przestrzegałbym Ukraińców. Istnieje ryzyko przeszarżowania ze strony Kijowa w ich komunikatach. Nie wykluczałbym, że był to jednak ich pocisk.