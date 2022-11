Uderzenie – nawet jeśli przypadkowe - pociskiem rakietowym w państwo NATO chronione art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego zmienia logikę wojny. Po odbiciu przez Ukraińców Chersonia i odrzuceniu przez Kijów propozycji zamrożenia konfliktu, Władimir Putin tylko w ten sposób mógł „uciec do przodu” by przykryć krytykę jastrzębi. Rosja wojny konwencjonalnej z Ukrainą nie wygra. Ale Putin może budować narrację, że jest gotowy pójść na całość a Kreml prowadzi wojnę z całym Zachodem. To logika eskalacji, po pozornym zadeklarowaniu gotowości Kremla do rozmów o zawieszeniu broni.