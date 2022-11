Reklama

Rzecznik rządu Piotr Muller poinformował po godzinie 22 o spotkaniu Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

- Na terenie powiatu hrubieszowskiego doszło do zdarzenia, które doprowadziła do śmierci dwóch obywateli Polski. Służby wyjaśniają co się stało; będą pracować całą noc i tak długi, ile będzie to konieczne. Wdrożono procedury przewidziane w takiej sytuacji - poinformował. Wśród nich: podwyższona gotowość bojowa jednostek i służb mundurowych.

Z kolei Jacek Siewiera, szef BBN, zapowiedział, że zostanie podjęta decyzja, czy zachodzą procedury dotyczące art. 4 NATO. - Prezydent zakończył rozmowę z sekretarzem NATO. Weryfikujemy przesłanki wykorzystania artykułu 4. Sojuszu czyli konsultacji właściwej odpowiedzi przez wszystkich członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zapowiedział, że weryfikowane są przesłanki wykorzystania art. 4 sojuszu czyli konsultacji właściwej odpowiedzi przez wszystkich członków Sojuszu.

Każdy komunikat wymaga dużej ostrożności, stąd ograniczamy się tylko do tej informacji,.

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA rozmawiał z szefem BBN. "Widzieliśmy doniesienia z Polski i współpracujemy z polskim rządem, by zebrać więcej informacji. Tuż po otrzymaniu tych doniesień, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan rozmawiał z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Polski Jackiem Siewierą" - napisała Watson w oświadczeniu. Dodała, że nie może "potwierdzić doniesień, ani żadnych szczegółów" dotyczących zdarzeń na Lubelszczyźnie. "Dotrzemy do tego, co się stało i jakie będą odpowiednie następne kroki" - zaznaczyła