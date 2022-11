Najważniejsze rzeczy - postępy naszej armii, wyzwalającej kolejne miejscowości - dzieją się na polu walki, ale całkiem ważne jest też to, co się dzieje w gospodarce. Trudno będzie zwyciężyć, nie pamiętając o czynnikach ekonomicznych. Z tego punktu widzenia bardzo ważne są kolejne sankcje, które powinny zostać wprowadzone, by utrudnić Rosji finansowanie machiny wojennej. Najważniejsze są sankcje energetyczne. Rosjanie otrzymują dzięki sprzedaży ropy naftowej ok. 1 mld dol. dziennie, a na wojnę wydają ok. 700-800 mln dol. dziennie. Naszym zadaniem jest pozbawienie ich tego źródła finansowania.