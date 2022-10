"W miejscowościach w pobliżu Chersonia wróg prowadzi działania w celu przygotowania się do obrony. Odnotowano przybycie do miejscowości Kałanczak blisko stu funkcjonariuszy Gwardii Narodowej (Rosgwardii) z Groznego" - głosi komunikat sztabu. Grozny to główne miasto Czeczenii, republiki na rosyjskim Północnym Kaukazie, rządzonej twardą ręką przez Ramzana Kadyrowa.

Opisując sytuację w obwodzie chersońskim, gdzie trwa kontrofensywa sił ukraińskich, sztab poinformował, że Rosjanie wywieźli więźniów z jednego z zakładów karnych w Chersoniu. "Przeciwnik wykorzystuje teren wspomnianego zakładu do rozmieszczania personelu i sprzętu wojskowego" - czytamy w komunikacie opublikowanym na Facebooku.

Na wschód od Chersonia, w mieście Nowa Kachowka "rosyjskie służby specjalne aktywnie podsłuchują rozmowy telefoniczne miejscowej ludności". W sąsiednim obwodzie zaporoskim, znajdującym się częściowo pod okupacją, wojska najeźdźcy rozlokowują swoich żołnierzy w domach mieszkańców w miejscowości Wełyka Znamianka.

"Białoruś nadal wspiera agresję zbrojną Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Rosja kontynuuje przerzucanie (swoich) oddziałów na terytorium Białorusi. 26 października odnotowano przybycie na stację kolejową w Brześciu eszelonu rosyjskiego sprzętu wojskowego. Wraz z wojskowymi sił zbrojnych przybywają tzw. kadyrowcy (funkcjonariusze Rosgwardii z Czeczenii - PAP). Oprócz tego rosyjskich żołnierzy widziano w miejscowościach pomiędzy miastami Brześć i Małoryta" - poinformował sztab.

Brześć leży przy granicy z Polską, a Małoryta - na południe od Brześcia, w kierunku granicy z Ukrainą. (PAP)