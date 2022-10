"Użyjemy wszystkich narzędzi w naszej dyspozycji (...) Będziemy nadal skupiać się na tych, którzy są odpowiedzialni za dostarczeni tej technologii. Będziemy patrzeć na nasze uprawnienia dotyczące sankcji i tego, co możemy zrobić z tymi uprawnieniami (...) Mamy też narzędzia, które wykraczają poza sankcje i inne środki ekonomiczne" - powiedział Price podczas telefonicznej konferencji prasowej.

"Ostatecznie zrobimy to, co jest w naszym interesie, by przeciwstawić się i zakłócić przepływ tej technologii z Iranu do krajów na całym świecie" - dodał.

Jak zaznaczył rzecznik, dostawy bezzałogowców i amunicji krążącej z Iranu są złamaniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ i zapowiedział, że wkrótce ogłoszone zostaną kolejne kroki w tej sprawie. Odmówił podania szczegółów dotyczących tego, jakie pozasankcyjne działania może podjąć USA.

"Nie zrezygnujemy z żadnej z opcji na stole" - zaznaczył.

Według USA, Iran wysłał Rosji "dziesiątki" bezzałogowców i "dronów-kamikadze", a irańscy wojskowi byli obecni na Krymie, by szkolić Rosjan z ich użycia.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

