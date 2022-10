"Wsparcie Iranu dla brutalnej i nielegalnej wojny (Władimira) Putina przeciwko Ukrainie jest godne ubolewania. Dziś nakładamy sankcje na tych, którzy dostarczyli drony używane przez Rosję do ataków na ukraińskich cywilów. Jest to wyraźny dowód na destabilizującą rolę Iranu w globalnym bezpieczeństwie. Te tchórzliwe ataki przy użyciu dronów to akt desperacji. Umożliwiając te ataki, osoby te i producent spowodowali niewyobrażalne cierpienie ludności Ukrainy. Dopilnujemy, by zostały one pociągnięte do odpowiedzialności za swoje działania" - oświadczył brytyjski minister spraw zagranicznych James Cleverly.

Osobami, na które nałożono sankcje są generał dywizji Mohammed Hossein Bagheri, szef sztabu generalnego sił zbrojnych, generał brygady Seyed Hojjatollah Qureishi, który negocjował umowę o przekazaniu Rosji irańskich dronów i generał brygady Saeed Aghajani, szef Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji, który miał przebywać na okupowanych terenach Ukrainy, aby pokazywać rosyjskim wojskom, jak używać tych dronów. Wszyscy oni zostali objęci zakazem wjazdu do Wielkiej Brytanii oraz zamrożeniem aktywów na terenie tego kraju. Sankcje nałożono także na producenta użytych na Ukrainie dronów, firmę Shahed Aviation Industries, której aktywa zostały zamrożone.

Wcześniej w czwartek o nałożeniu sankcji na tych samych trzech wojskowych oraz firmę Shahed Aviation Industries poinformowała Unia Europejska.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

