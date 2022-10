W drugim kwartale 2023 r. KE chce zaproponować nowe przepisy mające zredukować skalę marnowania żywności. Żeby to osiągnąć, na państwa członkowskie po raz pierwszy mają zostać nałożone wiążące cele obniżenia skali marnotrawstwa. Jeszcze w ubiegłym roku Komisja informowała, że chciałaby, by w całej Unii marnowano od 15 do 50 proc. mniej żywności. Jaki będzie ostateczny cel – tego jeszcze nie wiadomo.