Prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich szejk Abu Zabi Muhammad ibn Zajed an-Nahajan udaje się we wtorek do Moskwy, by zabiegać o deeskalację i polityczne rozwiązanie konfliktu na Ukrainie - poinformował w poniedziałek resort spraw zagranicznych Emiratów.

ZEA "zabiegają o pozytywne rezultaty, zredukowanie militarnej eskalacji i humanitarnych reperkusji oraz osiągnięcie politycznego rozwiązania (konfliktu), aby zapewnić pokój i globalne bezpieczeństwo" - oznajmiło MSZ. Reklama Reuters przypomina, że w środę OPEC+, w skład którego wchodzi również Rosja, obniżył produkcję ropy. Stany Zjednoczone, które bardzo naciskały na kartel naftowy, by nie ograniczał podaży ropy, zdecydowały się w reakcji na uwolnienie 10 mln baryłek ropy z rezerwy strategicznej. Decyzja OPEC+ pogorszyła i tak już napięte stosunki między USA a Arabią Saudyjska i ZEA - podkreśla agencja. Reklama OPEC+ obejmuje kraje należące wcześniej do kartelu oraz 10 innych państw produkujących ropę, którym przewodzi Rosja. (PAP)