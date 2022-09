Wniosek o przystąpienie do NATO

Reklama

"De facto już przeszliśmy drogę do NATO. De facto już udowodniliśmy zgodność ze standardami NATO. (...) Dzisiaj Ukraina składa wniosek, by zrobić to de iure. Zgodnie z procedurą, która będzie odpowiadać naszemu znaczeniu dla obrony naszej całej wspólnoty. W przyspieszonym trybie" - oznajmił prezydent.

Jesteśmy gotowi do dialogu z Rosją, ale z innym prezydentem

Reklama

Ukraina jest gotowa do dialogu z Rosją, ale kiedy zmieni się jej prezydent - oświadczył ukraiński przywódca.

Obecny prezydent Rosji "nie wie, czym jest godność i uczciwość" - podkreślił Zełenski. "Więc jesteśmy gotowi do dialogu z Rosją, ale już z innym prezydentem Rosji" - dodał.

Kończymy demontaż rosyjskiego wpływu na Ukrainę

Kończymy demontaż rosyjskiego wpływu na Ukrainę, Europę i świat - oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaapelował o deputowanych o poparcie ustawy, przewidującej nacjonalizację wszystkich rosyjskich aktywów na Ukrainie.