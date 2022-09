Ponad 91 proc. – tyle 24 września wynosił stopień zapełnienia magazynów gazowych za Odrą i było to o ok. 5 pkt proc. więcej niż średnia z pięciu ubiegłych lat dla tego dnia. Jest duża szansa, że pod koniec przyszłego tygodnia będzie to ok. 95 proc. Już teraz jest to więcej, niż przewidują wprowadzone w tym roku unijne regulacje mówiące, że 1 listopada magazyny powinny być zapełnione w co najmniej 80 proc. (od przyszłego roku będzie to nawet 90 proc.). Biorąc pod uwagę, że w ostatnich tygodniach popyt na ten surowiec był mniejszy o kilka–kilkanaście procent niż jeszcze rok temu, można założyć, że gaz w magazynach pokrywa ok. 25 proc. przyszłorocznego zużycia, którego szczyt przypada na początek roku kalendarzowego. W ostatnich tygodniach Niemcom udaje się magazynować gaz nawet mimo tego, że od początku września Rosjanie zupełnie wstrzymali przesyłanie go gazociągiem Nord Stream 1, który w sierpniu wykorzystywał jeszcze 20 proc. swoich możliwości.