Jest oczywistym odruchem cywilizowanego człowieka obrzydzenie wobec wojennej przemocy, ale wciąż najbardziej prawdopodobnym scenariuszem zakończenia czy choćby zamrożenia wojny w Ukrainie jest zawieszenie działań przez Rosję. Inne scenariusze zakładają sekwencję sukcesów wojsk ukraińskich lub ich porażkę. To pierwsze jest mało możliwe, a na dodatek wywołałoby na Zachodzie panikę – bo Rosja, która włączy narrację „obrony Ojczyzny”, będzie wściekła. To drugie byłoby katastrofą moralną oraz polityczną o trudnych do przewidzenia konsekwencjach.