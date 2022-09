Pod wpływem porażek na froncie w obwodzie charkowskim Rosja zmienia podejście do wojny. Zamiast przesunąć referenda o aneksji obszarów okupowanych, postanowiła je przyspieszyć. Dotychczas, w 2014 r., Moskwa zdecydowała się na przyłączenie Krymu, czego świat nie uznał. Równolegle Kreml daje do zrozumienia, że jest gotów nie tylko do mobilizacji ludności, lecz także do sięgnięcia po straszak jądrowy.