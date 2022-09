Sąd w sprawie Babiša zebrał się po raz pierwszy w ostatni poniedziałek. Śledztwo dotyczące wyłudzenia przez polityka 2 mln euro unijnych środków trwało kilka lat. Ostatecznie na przełomie maja i czerwca 2021 r. policja zawnioskowała do prokuratury o wszczęcie postępowania. W toku dalszych czynności do sądu wpłynął akt oskarżenia. Dotychczas Babišowi trzykrotnie uchylano immunitet: w latach 2017, 2018 i 2022. Na ławie oskarżonych poza byłym premierem zasiada także jego doradczyni – Jana Nagyová. Obydwojgu oskarżonym grozi do 10 lat pozbawienia wolności, a także grzywna (w przypadku premiera – równowartość 1,9 mln zł, a doradczyni – ok. 96 tys. zł).