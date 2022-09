Federacja Rosyjska składa się z 83 podmiotów plus dwóch na okupowanych terenach Ukrainy (Krym i Sewastopol). Tym razem mieszkańcy głosowali na 14 gubernatorów oraz deputowanych sześciu regionalnych parlamentów, a także licznych merów miast i deputowanych niższych szczebli samorządu. Do urn zaproszono też mieszkańców Krymu. W trzech okręgach zorganizowano wybory uzupełniające do Rady Państwowej Krymu, a w jednym – do Zgromadzenia Ustawodawczego Sewastopola. Ukraina uznaje te głosowania za nielegalne, bo zgodnie z prawem wojennym okupant nie ma prawa przeprowadzać wyborów. Rosja uznaje anektowane w 2014 r. terytoria za integralną część państwa.