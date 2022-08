48-letni Muktada as-Sadr przez dwie dekady kreowania irackiej polityki należał do wąskiego grona liderów, którzy potrafili mobilizować tysiące ludzi do protestów i sterować temperaturą reżyserowanych wydarzeń. Jako przywódca szyickiej biedoty i młodzieży cieszy się ogromnym autorytetem. Przede wszystkim dlatego, że podczas rządów sunnity Saddama Husajna jego rodzina nie wyemigrowała do Iranu. As-Sadr zapłacił za to wysoką cenę. W 1999 r. jego ojciec, wielki ajatollah Muhammad Sadik as-Sadr, oraz dwaj bracia zostali zamordowani przez bezpiekę.