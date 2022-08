Obaw tych nie podzielała jednak większość państw, a sam Borrell podkreślał, że już obecnie część z nich, w tym nawet RFN, szkoli Ukraińców z obsługi dostarczanej przez siebie broni. Idea UE jest taka, żeby ukraińskie siły zbrojne mogły wcześniej sprawdzić i zapoznać się ze sprzętem dostarczanym przez „27”, zanim trafi on na pole bitwy. – To moment, żeby działać – mówił wczoraj szef unijnej dyplomacji i zapewniał, że państwa UE wciąż będą dostarczać Kijowowi broń i sprzęt. Borrell po spotkaniu ministrów dementował również doniesienia, jakoby podczas wakacji państwa członkowskie wstrzymały lub ograniczyły dostawy broni dla Ukrainy. – Musimy zapewnić spójność naszych wysiłków. Wszystkie państwa członkowskie wyraźnie zgadzają się na rozpoczęcie prac niezbędnych do określenia zakresu misji szkoleniowej – dodał Borrell.