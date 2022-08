Premier Mateusz Morawiecki apelował wczoraj w Pałacu Elizejskim o reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (ETS), wpisując się w głosy wielu stolic, które wzywają do całościowej reformy rynku energii w Europie. Propozycja Morawieckiego to zamrożenie cen na dwa lata na poziomie 30 euro za tonę lub zbliżonym do niego. Ceny uprawnień do emisji biły rekordy jeszcze przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a dziś oscylują wokół 90 euro za tonę. Zdaniem części państw UE , w tym Polski, to efekt działalności spekulacyjnej i aktywności instytucji finansowych na tym rynku, co przyznał wczoraj także Emmanuel Macron.