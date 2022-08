Najpierw, w historycznym wyroku, zdominowany przez konserwatystów Sąd Najwyższy USA uchylił słynne orzeczenie Roe vs. Wade sprzed pół wieku, dając poszczególnym stanom wolną rękę do decydowania na temat własnej polityki aborcyjnej. Później stany rozpoczęły proces zaostrzania przepisów w tej dziedzinie. Oficjalnie według ostatnich rządowych danych w USA wykonuje się legalnie ok. 630 tys. aborcji rocznie.