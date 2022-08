Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu prezydent Chin Xi Jinping odwiedzi Arabię Saudyjską. Jeśli wizyta dojdzie do skutku, będzie to pierwsza podróż zagraniczna komunistycznego przywódcy od wybuchu pandemii koronawirusa w 2020 r. MSZ Państwa Środka nie skomentowało dotychczas doniesień o spotkaniu w Rijadzie. – Chiny i Arabia Saudyjska są wszechstronnymi partnerami strategicznymi. Jesteśmy gotowi współdziałać, by cementować wzajemne zaufanie i pogłębić kooperację – komentował jednak w poniedziałek rzecznik chińskiego resortu dyplomacji Wang Wenbin.