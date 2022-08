Słuchaczy zgromadzonych na Uniwersytecie w Pretorii zapewniał, że Amerykanie nie zamierzają nikomu niczego narzucać, ale i dodawał, że Biały Dom pozostaje zdeterminowany w obronie demokracji na świecie. Tłumaczył, że wzrost cen żywności, który destabilizuje biedniejsze państwa globu, to efekt rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a nie – jak przekonywał Ławrow – zachodnich sankcji na Rosję i działań rządu w Kijowie. Przypomniał interwencje rosyjskich najemników w Libii, Mali i Republice Środkowoafrykańskiej. Wizyty Blinkena to przy okazji przymiarka do szczytu USA – Afryka w Waszyngtonie, który ma się odbyć w grudniu. Wczoraj sekretarz stanu odwiedził Demokratyczną Republikę Konga, a dziś będzie się spotykał z przedstawicielami władz Rwandy.