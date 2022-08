Porozumienie z 2015 r. nakładało ścisłe, ale tymczasowe ograniczenia na działalność nuklearną Iranu w zamian za zniesienie większości sankcji międzynarodowych. Były prezydent Donald Trump wycofał Waszyngton z porozumienia w maju 2018 r., co sprowokowało Teheran do systematycznego łamania jego zapisów. Administracja prezydenta USA Joego Bidena postawiła ożywienie porozumienia za jeden z głównych celów swojej polityki zagranicznej. Pierwotnie ambicje były wysokie – demokraci chcieli wynegocjować dodatkowe zapisy, które wzmocniłyby umowę. Dziś szanse na taki finał są niewielkie. – Przyjęty tekst rozciąga nas wszystkich do granic naszej elastyczności – cytuje europejskich dyplomatów „The Wall Street Journal”.

Na takie rozwiązanie nie godzi się jednak Zachód. „WSJ” pisze, że zdaniem UE obawy Iranu dotyczące dochodzenia MAEA to sprawa, która z porozumieniem nie ma nic wspólnego i powinna zostać rozwiązana bezpośrednio z agencją. Pojawiły się jednak niepotwierdzone doniesienia o możliwości zakończenia śledztwa po podpisaniu umowy, pod warunkiem że Teheran zgodzi się w pełni współpracować z nuklearnym kontrolerem. Iran obawia się, że MAEA może wykorzystać kontynuację dochodzenia jako dźwignię, dzięki której agencja będzie mogła się domagać szerszego dostępu do irańskich obiektów nuklearnych. Ma również za złe Zachodowi, że dochodzenie opiera się na danych wywiadowczych dostarczonych przez Izrael.

W Teheranie negocjacje również znalazły się pod ostrzałem. Irańczycy obawiają się, że USA ponownie opuszczą odnowiony układ i nałożą na Teheran dotkliwe sankcje po wyborach prezydenckich w USA w 2024 r. Ale odrzucenie umowy z założenia oznaczałoby wznowienie amerykańskich sankcji i prawdopodobny spadek eksportu irańskiej ropy z szacowanej średniej 1,5 mln baryłek dziennie w 2022 r. do ok. 1 mln baryłek w latach 2023–2026. Jeśli umowa zostałaby zaakceptowana, irański eksport może osiągnąć 2,5 mln baryłek dziennie, co doprowadziłoby do gwałtownego wzrostu irańskich dochodów. Joe Biden, którego czekają wybory parlamentarne, oraz Iran, który szuka sposobów na ożywienie swojej gospodarki, nie będą więc raczej skupiać się na analizie ostatecznych zapisów nowego porozumienia. Zamiast tego obie strony będą musiały wziąć pod uwagę szersze polityczne i gospodarcze implikacje ewentualnej rezygnacji z szansy na normalizację stosunków. ©℗