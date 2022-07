W całym kontrolowanym przez zbrojną opozycję regionie, który rozciąga się na prowincję Idlib i okoliczne tereny, mieszka 4,5 mln ludzi. Pogarszające się warunki życia sprawiły, że 4,1 mln z nich potrzebuje stałej pomocy humanitarnej. Ta dociera głównie przez przejście graniczne z Turcją Bab al-Hawa–Cilvegözü. W tym miesiącu przedstawiciele Kremla w ONZ nie zgodzili się jednak na cykliczne przedłużenie funkcjonowania korytarza humanitarnego, proponując w zamian jego wznowienie wyłącznie na pół roku. To znaczy, że jeśli sytuacja w regionie ponownie się zaostrzy, zimą mieszkańcy mogą zostać odcięci od wsparcia z zewnątrz. – To niebezpieczna eskalacja. Nie jest jednak dla nas zaskoczeniem. Po każdej konferencji czy negocjacjach międzynarodowych dotyczących zawieszenia broni dochodzi do wzmożenia walk i ataków – mówi DGP związany z syryjską organizacją Białe Hełmy Isma’il al-Abd Allah, nawiązując do ubiegłotygodniowych rozmów na temat sytuacji w Syrii.