Z lutowego sondażu ośrodka Rejtynh wynikało, że Zełenski może liczyć na 25 proc. poparcia, a w II turze powalczyłby z byłym szefem państwa Petrem Poroszenką (17 proc.). Poza nimi najpopularniejsze byłyby kandydatury ekspremier Julii Tymoszenko (10 proc.) i jednego z przywódców obozu prorosyjskiego Jurija Bojki (8 proc.). Po 24 lutego w kraju nie prowadzi się badań poparcia. Wiadomo za to, że rosyjska agresja sprawiła, iż prokremlowski elektorat doznał szoku. Widać to choćby po skali popularności Władimira Putina, która spadła niemal do zera. Partie prorosyjskie, w tym Platforma Opozycyjna O Życie (OPZŻ) Bojki, zostały zdelegalizowane. Część polityków OPZŻ uciekła z kraju, jej frakcja podzieliła się na dwie mniejsze, a duża część posłów z oportunizmu zaczęła głosować po myśli rządzących.