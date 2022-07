Normalnie niezależny test zewnętrzny (ZNO) – jak nazwano matury – składał się z pięciu egzaminów. Abiturienci zdawali język ukraiński (w wersji rozszerzonej z literaturą ojczystą albo w wersji podstawowej bez niej), matematykę (również w wersji rozszerzonej albo podstawowej), historię Ukrainy albo język angielski oraz do wyboru jeden przedmiot z zestawu: biologia, chemia, geografia, fizyka, języki francuski, niemiecki albo hiszpański. Wynik był podstawą do ubiegania się o wstęp na bezpłatne studia państwowe. Chętni mogli podejść do kolejnych egzaminów, ale za piąty i kolejne trzeba było zapłacić wpisowe. Egzaminy odbywały się na przełomie maja i czerwca.