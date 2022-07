Wyliczmy je. Trump kłamał, że wybory sfałszowano, i spiskował, by nielegalnie utrzymać się u władzy. W celu zmiany wyniku głosowania naciskał na resort sprawiedliwości i władze stanowe. Następnie przy rozhuśtanych do granic emocjach i nadziejach swoich zwolenników próbował wymusić na własnym wiceprezydencie złamanie konstytucji. Gdy jego zastępcę ewakuowały z Kapitolu służby specjalne, a tłum skandował hasła o jego powieszeniu, gospodarz Białego Domu milczał. Milczał przez bite cztery godziny. Nie słuchał rodziny, odciął się od doradców. W tym czasie w Kongresie padły strzały, senatorzy kryli się, za czym się tylko dało, a człowiek-bizon zasiadł za główną mównicą w wyższej izbie parlamentu. To, że ludzie byli śmiesznie przebrani, nie oznacza, że nie było strasznie. Było, i to bardzo. W trakcie szturmu zginęło pięć osób. Tymczasem aż do tej pory Trumpowi i jego otoczeniu wszystko to uszło płazem. Mimo prac komisji, szanse na to, by usłyszał federalne zarzuty spisku i został skazany, są mizerne.