Środki te zostaną przeznaczone m.in. na zaawansowane systemy obrony powietrznej, drony, urządzenia do walki elektronicznej oraz tysiące sztuk niezbędnego wyposażenia dla ukraińskich żołnierzy. Jak wskazano, jest to pierwszy krok na drodze do umożliwienia Ukrainie wyjścia poza dzielną obronę przed nielegalną inwazją Rosji i rozpoczęcia operacji ofensywnych przeciwko rosyjskim siłom lądowym w celu przywrócenia suwerenności Ukrainy.

Reklama

Brytyjski rząd wskazał, że zwiększy wartość przekazanej pomocy wojskowej dla Ukrainy do 2,3 mld funtów i jest do więcej, niż przeznaczył jakikolwiek kraj na świecie, poza Stanami Zjednoczonymi, a wsparcie dla Ukrainy jest najwyższym poziomem brytyjskich wydatków wojskowych na jeden konflikt od czasu kampanii w Iraku i Afganistanie.

"Brutalność (prezydenta Rosji Władimira) Putina nadal odbiera życie Ukraińcom oraz zagraża pokojowi i bezpieczeństwu w całej Europie. W miarę jak Putinowi nie udaje się osiągnąć korzyści, których się spodziewał i na które miał nadzieję, a daremność tej wojny staje się oczywista dla wszystkich, jego ataki na naród ukraiński stają się coraz bardziej barbarzyńskie. Brytyjska broń, sprzęt i szkolenia transformują charakter ukraińskiej obrony przed tą napaścią. Będziemy nadal zdecydowanie wspierać naród ukraiński, aby zapewnić porażkę Putina na Ukrainie" - oświadczył Boris Johnson.

Reklama

Bartłomiej Niedziński (PAP)