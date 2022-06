Rosja zalegalizowała sprowadzanie towarów bez zgody właściciela praw do znaku towarowego, co eufemistycznie określono mianem równoległego importu. Rządowy projekt ustawy przyjęła we wtorek Duma Państwowa. Ku zadowoleniu klasy średniej i wyższej, bo to przede wszystkim one będą beneficjentami równoległego importu. Celem jest obejście zachodnich sankcji , w wyniku których wielu producentów zamknęło swoje salony nad Wołgą.