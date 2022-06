Wiadomo, że członkowie MEAD współpracują ze Stanami Zjednoczonymi. Izraelscy urzędnicy nie poinformowali jednak, które z bliskowschodnich rządów zaangażowały się w nowy format. Powołując się na źródła w tamtejszym ministerstwie obrony, portal Breaking Defense pisze, że najprawdopodobniej są to Jordania, Egipt, Arabia Saudyjska i ZEA. Partnerstwo to jest jednym z najbardziej znaczących rezultatów dyplomatycznego odprężenia, do którego dochodzi w regionie. Izrael, niegdyś izolowany przez większość świata arabskiego, dzięki wysiłkom administracji byłego prezydenta USA Donalda Trumpa w sierpniu 2020 r. zaczął normalizować stosunki z czterema państwami, w tym Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Bahrajnem. Sojusz obrony powietrznej podkreśla tempo, w jakim niektóre z tych relacji przeszły od symboliki do działania. Pokazuje również, że strach przed irańską agresją jest obecnie dla niektórych przywódców arabskich bardziej palącym problemem niż natychmiastowe zakończenie izraelskiej okupacji Palestyny. Regionalni przywódcy podzielają bowiem obawy dotyczące potencjału militarnego Iranu. Sprzeciwiają się także amerykańskim wysiłkom na rzecz ożywienia porozumienia nuklearnego z 2015 r., które ograniczało rozwój programu jądrowego w zamian za złagodzenie sankcji wobec Teheranu. Twierdzą, że nie uwzględniono w nim obaw związanych z możliwościami rakiet balistycznych czy ze wsparciem dla rozrzuconych po całym regionie sojuszników Ajatollahów, w tym libańskiego Hezbollahu. Rozmowy między światowymi mocarstwami a Iranem znajdują się jednak od dłuższego czasu w martwym punkcie. Mimo to – zdaniem szefa izraelskiego resortu obrony – w ostatnich miesiącach Izrael był świadkiem dwóch wydarzeń jednoczących społeczność międzynarodową – utrzymania irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na liście organizacji terrorystycznych i potępienia tamtejszych władz przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) za nieprzestrzeganie zasad prowadzenia przez MAEA inspekcji obiektów jądrowych.